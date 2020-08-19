Прилучный объяснил, почему часто теряет близких людей

Актера уже не исправить

Актер Павел Прилучный, который недавно развелся с Агатой Муцениеце, заявил, что его принципиальность часто становится препятствием при общении с людьми.

"Я очень часто и много получаю за свои принципы, за то, что отстаиваю справедливость", - сказал Прилучный.

По словам актера, он вычеркивает из своей жизни людей, которые "косячат" три раза. Они просто перестают для него существовать. Такое случается не только с коллегами, но и с близкими людьми.

"Я очень многих из-за этого принципа потерял", - цитирует артиста 7days.ru. Относится ли к этим людям Муцениеце, он не уточнил.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Они вместе отдыхали в Крыму. По слухам, актриса поселилась в подмосковном особняке своего нового возлюбленного и ездит на машине, которую Прилучный когда-то подарил Муцениеце.

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