Ефремова эвакуировали из зала суда

Заседание пришлось прервать

Эвакуация объявлена в Пресненском суде Москвы, где проходит процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Заседание пришлось прервать, сообщает ТАСС. Причины эвакуации пока неизвестны.

На заседании 19 августа. Суд опрашивал свидетелей защиты. Актер Никита Высоцкий дал подсудимому положительную характеристику. А актриса Татьяна Беркович заявила: она никогда не видела, чтобы Ефремов садился за руль пьяным.

Тем не менее, экспертиза подтвердила наличие в крови артиста после ДТП не только высокой дозы алкоголя, но и следов наркотиков, в том числе кокаина. Суд проверяет Татьяну Беркович на причастность к поставке Ефремову наркотических веществ.

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