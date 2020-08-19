В Кремле не удивлены частыми звонками Лукашенко Путину

События в Белоруссии беспокоят Москву

В Кремле считают нормальным явлением частые телефонные разговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в регулярном обмене мнениями нет ничего странного, учитывая происходящие в Белоруссии события. Они вызывают обеспокоенность в Москве, добавил представитель Кремля.

"Россия и Белоруссия - это две очень близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, они взаимозависимы и исторически очень близки. Поэтому, конечно, мы все очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

В тоже время необходимости оказания помощи Минску по линии ОДКБ и Союзного государства в настоящее время нет, отметил пресс-секретарь президента России.

За последние дни Лукашенко и Путин несколько раз разговаривали по телефону. В Белоруссии уже больше недели не прекращаются акции протеста несогласных с результатами выборов президента страны.

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