В МИД России пока не прокомментировали ситуацию

Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на МИД королевства.

Согласно их версии, сотрудник посольства совершил действия, которые "не соответствуют его статусу". При этом его объявили persona non grata и попросили в течении 72-х часов покинуть страну.

В российском МИД ситуацию пока не комментируют. Напомним, на прошлой неделе в Осло полиция задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в передаче важной информации иностранному государству. По данным СМИ, он в это время находился на встрече с якобы сотрудником российской разведки.

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