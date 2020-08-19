Экипаж МКС сообщил о загадочных объектах в космосе (видео)

Они появились на фоне северного сияния

Неизвестные объекты, летящие в космосе, наблюдал работающий на борту Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер. Он снимал полярное сияние, когда в объектив попали пять светящихся тел.

"Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", - подписал Вагнер ролик, опубликованный в соцсети Twitter.

Космонавт сообщил, что довел информацию до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы уже переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН, где их анализируют. Сам Вагнер не может определить, что это было - метеоры, спутники или что-то иное.

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