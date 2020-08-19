Самойлова ответила на нападки из-за отказа разводиться с Джиганом

Она устала от хейта и непрошенных советов

Модель Оксана Самойлова ответила на упреки поклонников, которым не понравилось, что она передумала разводиться с рэпером Джиганом.

Некоторое время назад брак Самойловой и Джигана висел на волоске. Модель обвинила мужа в изменах и подала заявление на развод. Однако рэперу удалось вымолить прощение у жены. Оксана Самойлова передумала разводиться, объяснив, что переживает за детей. "Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет, я просто дала им маленький шанс на маму и папу", - написала она.

19 августа модель написала, что по-прежнему не знает, правильно ли она поступила, сохранив семью. Она попросила поклонников не судить ее и призвала их не повторять ее ошибок.

"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. <...> Это моя жизнь, понимаете? Моя! Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите, а я со своими буду. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "Делай как я!" - написала знаменитость, которая вместе с семьей отдыхает в Турции.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. После рождения сына в 2020 году рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"