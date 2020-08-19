Серию ДТП в Берлине устроил радикал с психическими проблемами

Рассматривается вопрос об аресте уроженца Багдада

Прокуратура Берлина рассматривает вопрос об аресте 30-летнего уроженца Багдада, устроившего минувшим вечером в городе серию намеренных ДТП. Как заявил официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер, выяснилось, что в прошлом у подозреваемого были проблемы с психикой.

"Кроме радикальной исламистской идеологии, которая стала мотивом для совершения преступления, есть свидетельства психической нестабильности мужчины. Эти свидетельства мы изучаем. От этого зависит, будет ли в отношении него сегодня вынесено решение об аресте", - сообщил Штельтнер.

Представитель прокуратуры добавил, что свидетельств о принадлежности гражданина Ирака к террористической организации пока нет.

Вечером 18 августа 30-летний мужчина на черном Opel Astra сбил двух мотоциклистов. Оба серьезно пострадали. Водитель остановился, поставил на крышу машины оружейный ящик и выкрикивал "Аллах акбар". Злоумышленника задержали. Ящик вскрыли специалисты, однако внутри нашли лишь инструменты, передает РИА Новости.

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