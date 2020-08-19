Поргина бросила Азизе вызов после ее слов о романе с Караченцовым

Она не боится встретиться с певицей

Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, ответила на слова певицы Азизы о том, что та встречалась с актером.

В начале августа 56-летняя певица рассказала, что в конце 90-х она крутила роман с Караченцовым. Артист якобы даже подумывал о том, чтобы уйти от Поргиной. В итоге звезда решила не разрушать семью возлюбленного.

"Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать. Вот они и стараются получить хоть какие-то деньги таким образом", - прокомментировала это заявление Людмила Поргина.

При этом она подтвердила, что Караченцов общался с Азизой. Они с Поргиной часто ходили на ее концерты.

Вдова Караченцова подчеркнула, что слова Азизы ее нисколько не задели. Более того, она готова обвинить певицу во лжи, глядя ей в лицо. "Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Я готова выйти с ней на бой", - цитирует Поргину sobesednik.ru.

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