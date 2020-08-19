В региональном оргкомитете "Наша Победа" подвели текущие итоги празднования 75-летия Победы

В Москве уже реализованы сотни акций, посвященных Году памяти и славы

Несмотря на пандемию коронавируса, организаторам празднования 75-летия Победы удалось нарастить масштабы работ. Промежуточные итоги подвел региональный оргкомитет "Наша Победа", сообщает пресс-служба МГРО партии "Единая Россия".

"2020-й - это год 75-летия Победы нашей страны над фашизмом. Это Год памяти и славы. И хотя самая главная дата юбилейного года - 9 Мая - выпала на разгар пандемии коронавируса, оргкомитету празднования удалось не сбиться с темпа, но нарастить масштабы работ", - говорится в сообщении пресс-службы партии (цитата по АГН "Москва").

Так, в Москве уже реализованы сотни акций, посвященных Году памяти и славы, отметил председатель оргкомитета, секретарь московского реготделения "Единой России" Андрей Метельский.

Он перечислил несколько мероприятий: "Звонок ветерану", "Викторина Победы", онлайн-трансляция спектакля "Молодая гвардия". Также москвичи размещали праздничные рисунки на окнах домов, вывешивали флаги, сообщил Метельский.

"Даже акцию "Бессмертный полк" нам удалось вопреки самоизоляции провести успешно в онлайн-формате. Но я хочу отметить, что после 9 Мая мы не закончили работу. Поэтому, коллеги, прошу не расслабляться: впереди еще очень насыщенный план действий", - отметил он.

В ближайших планах оргкомитета - проведение ежегодной акции "Диктант Победы" в 56 странах мира. В прошлом году "Диктант Победы" прошел в 21 стране мира.

"Однако в этом году уже ясно, что "Диктант" пройдет с еще большим охватом. О планах открыть свои площадки заявили 56 стран, а всего будет более 7,5 тысячи площадок и более полумиллиона участников", - сказал Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, координатор федерального проекта "Историческая память" по Москве.

3 сентября в Москве "Диктант Победы" проведут на 162 площадках (в 2019 году было только пять). Ответить на 25 вопросов теста смогут жители всех районов столицы. Согласно постановлению Минпросвещения, результаты "Диктанта" будут учитывать при поступлении абитуриентов в вузы - это даст дополнительный балл.

"Я благодарен руководству центра океанографии "Москвариум" и музея народных промыслов "Кремль в Измайлово" за предоставленную возможность провести "Диктант Победы". Уже с сегодняшнего дня на сайте диктантпобеды.рф любой желающий имеет возможность зарегистрироваться для участия в акции и выбрать наиболее удобную площадку. А 3 сентября с 12:00 ждем участников на "Диктанте Победы", - подытожил Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"