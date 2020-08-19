Мишустин потребовал улучшить жилищные условия россиян

Нужны дополнительные меры

Михаил Мишустин потребовал сделать все возможное, чтобы россияне могли жить в нормальных условиях, а не "в разваливающихся зданиях". Премьер отметил, что темпы расселения аварийного жилья в целом хорошие. Однако надо ускорить процесс, для чего придется принять дополнительные меры.

"34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов", - заявил Мишустин на заседании правительства. Премьер отметил, что дополнительные меры - как финансового, так и нормативного характера – и предстоит обсудить.

Правительство России в июле расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем". Ее участники теперь могут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, напоминает RT.

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