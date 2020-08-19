Названы популярные у россиян города для командировок

На 10-м месте - Казань

Аналитики сервиса для организации деловых поездок OneTwoTrip for Business составили рейтинг городов, куда чаще всего летают в командировку.

Первое место досталось Москве – 28% всех купленных билетов, пишет газета "Известия". На втором месте расположился Санкт-Петербург (8%), на третьем – Новосибирск (4%). По сравнению с прошлым годом, интерес к сибирской столице вырос в два раза.

В десятку популярных городов также вошли Краснодар (3%), Екатеринбург (3%), Иркутск (3%), Симферополь (3%), Ростов-на-Дону (3%), Уфа (2%) и Казань (2%). В остальные российские города купили 1% авиабилетов и менее.

Специалисты отметили, что пандемия коронавируса сильно ударила по рынку делового туризма. Бронирование командировок пока не вернулось к прошлогодним показателям.

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