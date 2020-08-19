Переболевший коронавирусом Газманов похудел на 6,5 килограмма

Он до сих пор чувствует слабость

69-летний певец Олег Газманов долгое время не появлялся в соцсети и не записывал новые видео. Как оказалось, артист и его жена переболели коронавирусной инфекцией.

"Я и моя жена Маруся заболели коронавирусом. Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма и сочинить две новых песни", - сообщил Газманов в Instagram.

Олег Газманов поблагодарил врачей за помощь и заявил, что он уже оправился от болезни и вернулся к работе.

В ближайшие выходные народный артист России планирует дать небольшой онлайн-концерт.

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