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Переболевший коронавирусом Газманов похудел на 6,5 килограмма

15:41
  • среда
  • 19 августа 2020

Он до сих пор чувствует слабость

69-летний певец Олег Газманов долгое время не появлялся в соцсети и не записывал новые видео. Как оказалось, артист и его жена переболели коронавирусной инфекцией.
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"Я и моя жена Маруся заболели коронавирусом. Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма и сочинить две новых песни", - сообщил Газманов в Instagram. 

Олег Газманов поблагодарил врачей за помощь и заявил, что он уже оправился от болезни и вернулся к работе.

В ближайшие выходные народный артист России планирует дать небольшой онлайн-концерт.

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