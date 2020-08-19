Депутат МГД Игорь Бускин рассказал о возобновлении акции "Бесплатные часы" для посетителей ВДНХ

В связи с коронавирусом впускают ограниченное количество людей

В Музее ВДНХ и Центре славянской письменности "Слово" возобновилась акция "Бесплатные часы".

"Это значит, что оба этих объекта можно будет посещать бесплатно со вторника по пятницу с 11:00 по 15:00 - билеты можно будет получить в кассе. Акция, созданная с целью перераспределения загрузки ряда павильонов ВДНХ, пользуется огромной популярностью у посетителей с 2019 года", - об этом агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Помимо этого, бесплатно работает обзорная экскурсия по Центру "Слово", который расположен в отреставрированном павильоне №58 "Земледелие".

"Посетителей ждет интересный рассказ об истории письменности на Руси, обоих славянских алфавитах и древнейших, дошедших до нас произведениях отечественной письменности", - пояснил Бускин.

В связи с эпидемиологической обстановкой группы более пяти человек в настоящее время невозможны, а в самом павильоне №58 предельная вместимость снижена до 50 человек. Что касается Музея ВДНХ, то в его помещении могут сейчас одновременно находиться не более 20 человек.

По словам парламентария, для северо-востока Москвы ВДНХ - не просто выставочный комплекс всероссийского масштаба, но и естественный центр жизни.

"Здесь еще в советские времена размещались и торговые помещения. А дети всех поколений с радостью играли около знаменитой ракеты "Восток" и самолетов, один из которых - Як-42 - стоит на площади у павильона "Космос" и в наши дни. Вернув свой парадный облик в середине 2010-х годов, ВДНХ вновь стала желанным местом для отдыха всех жителей северо-востока - да и всей Москвы", - заключил Бускин.

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