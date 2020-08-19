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Лукашенко ответил ждущим перемен белорусам

15:59
  • среда
  • 19 августа 2020

Президент республики настаивает на изменениях в Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что республикой будут управлять извне, если не обновить Конституцию. ТВЦ.RU публикует видеозапись заявления Лукашенко о необходимости принятия новой Конституции.

"Перемены всякие должны быть прописaны в Конституции. Эта рaботa продолжaется. Онa будет aктивизировaнa. И нaсколько это возможно, и нaсколько это будет поддержaно нaселением, от этого зaвисит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрaнии оргaнов влaсти", - зaявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что действующий Основной закон нужно "свято исполнять", иначе "нами будут управлять другие".

Ранее Лукашенко заявил, что готов передать власть в республике в рамках закона после принятия новой Конституции на референдуме. Президент осудил протестующих и раскритиковал действия оппозиционного штаба, который хочет провести мирный трансфер власти.

Оппозиция в Белоруссии не принимает итоги выборов президента, победу на которых одержал Лукашенко. Люди требуют отставки лидера и проведение новых выборов.

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