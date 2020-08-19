Загитова провалила ЕГЭ и поступила на журфак

За экзамен по русскому языку спортсменка получила 51 балл

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову рекомендовали к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Фигуристка подала документы на специальность "Продюсирование и культурная политика". Бюджета на этом направлении нет, годовое обучение стоит 320 тысяч рублей.

Как пишет агентство "Весь спорт", спортсменка плохо сдала экзамены: ЕГЭ по русскому языку она написала на 51 балл, по обществознанию заработала 44 балла. Ситуацию немного улучшил внутренний экзамен, где нужно было продемонстрировать знания истории, литературы и основы журналистики. В результате Загитова поднялась с 194 на 181 место из 195 абитуриентов.

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