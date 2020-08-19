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Кудрин сообщил Путину о бюджетных нарушениях на 50 млрд рублей

20:39
  • среда
  • 19 августа 2020

Всего Счетная палата провела 169 проверок

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил сегодня президенту России Владимиру Путину отчет о работе своего ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

За первое полугодие 2020 года в российских ведомствах было обнаружено бюджетных нарушений на 50 миллиардов рублей, сообщил Кудрин в ходе встречи с Путиным.

"Мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что все нарушения задокументированы и переданы в специальные органы. По его словам, ведомства быстро исправляют неточности в декларациях.

Счетная палата также выявила сильное отставание от плана по газификации регионов. За последние три года он выполнен лишь на 15%. Глава ведомства объяснил это недостатком координации между компанией "Газпроммежрегионгаз" и регионами.  И зачастую там, где уже проложен межпоселковый и магистральный газопроводы, не готовы районные или  муниципальные сети.

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