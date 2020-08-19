"Черная сотня делит портфели": Лукашенко обратился к оппозиции

Президент Белоруссии пообещал выдать своим противникам метлы и лопаты

Ситуация в Белоруссии должна оставаться в рамках правового поля, необходимо наладить диалог внутри страны. Об этом заявили сегодня в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, главное, чтобы не было никакого вмешательства во внутренние дела республики. В то же время происходящее в Белоруссии сегодня в центре внимания Евросовета. Брюссель отказался признать результаты выборов, а также заявил о намерении ввести санкции против официальных лиц.

Дружным строем, под аплодисменты небольшого количества активистов, собравшихся у проходной, предприятие "Гродно Азот" покидает чуть больше сотни рабочих, тоже решивших поддержать забастовку.

Для одного из крупнейших заводов республики - эта потеря, конечно, незаметна. Как, впрочем, и для других предприятий Белоруссии, чьи сотрудники поддержали стачку. Продолжает работать и МАЗ, и Минский тракторный, на который отдельные граждане сегодня пытались не пустить рабочих. После чего в дело пришлось вмешаться милиции.

Причем подобное можно сейчас увидеть у проходных многих государственных предприятий, пишут белорусские журналисты, отмечая и тот факт, что у заводов с иностранным капиталом, принадлежащим бизнесменам из Польши или Литвы, все тихо и спокойно. Никто не призывает к забастовкам. Не стыдит сотрудников, что они продолжают трудиться. А кое-где, как утверждает сам Александр Лукашенко, дело даже дошло до угроз.

"Угрозы и атаки - это тоже нас беспокоит - на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил Лукашенко.

В целом же протестная активность в республике временно пошла на спад. Как сообщили телеграм-каналы, через которые координируется белорусский протест, люди устали и им нужно дать отдохнуть. Да, и первоочередную задачу оппозиция, в принципе, решила. Людей подняли. Помощи на Западе попросили, озвучив эту просьбу устами находящейся в Литве Светланы Тихановской.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

Те, кто ходит на протестные митинги, считают Тихановскую победителем. Однако белорусам уже мягко намекают, что никто на Западе не собирается учитывать их мнение.

"Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов. А есть лишь информация о том, что имели место масштабные фальсификации", - заявил Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии.

А потому и Латвия, и Польша требуют перевыборов, угрожая действующим белорусским властям экономическими санкциями. И не факт, что Тихановская в итоге будет в этих выборах участвовать. Параллельно с этим из Брюсселя Россию настойчиво призывают не вмешиваться, подчеркивая, что решить эту проблему должны сами белорусы.

"Мы настаиваем на том, что жители Белоруссии должны сами принимать решения о будущем своей страны, нельзя принимать решение по этому вопросу в Брюсселе или Москве. Мы хотим приветствовать все силы, которые готовы содействовать открытому диалогу", - прокомментировал ситуацию глава Евросовета Шарль Мишель.

Однако многие страны Евросоюза, не обращая внимания на мнение Брюсселя, сами открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, поддерживая протестующих. И рассчитывая, как и в случае с Украиной, воспользоваться ситуацией и привести к власти в республике нужных людей, обещая золотые горы, но на деле еще больше раскалывая страну и общество.

"У нас, как у членов Евросоюза, нет сомнений в том, что в ходе выборов были допущены масштабные нарушения. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Вот почему их результаты не могут быть признаны", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые вот внешние игроки считают для себя выгодными", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - заверил Лукашенко.

Рабочим заводов, которые присоединятся к забастовке, оппозиция уже обещает выплачивать по полторы тысячи евро в виде единовременного пособия. Кто-то соглашается. Но большинство понимает последствия остановки предприятий. Только за 11 дней протестов экономика Белоруссии потеряла порядка полумиллиарда евро. Не нашла поддержки в обществе и программа оппозиции, в которой предлагается выйти из состава Союзного государства. Запретить пророссийские организации и начать белорусизацию системы образования. С одной стороны, этот документ, который спешно удалили, выглядит как фейк. Однако, если взглянуть на тех, кто вошел в координационный совет белорусской оппозиции, а пророссийски настроенных людей там почти нет, мнение будет уже не столько однозначным.

"Я уже об этом говорил: создана так называемая "черная сотня" для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко еще раз подчеркнул, если люди хотят перемен, то эти перемены должны происходить в рамках закона, пообещав активизировать работу по изменению Конституции. Помимо этого поручено усилить контроль на границе, не допускать массовых беспорядков, выявлять организаторов протестов и обеспечить поддержку предприятий. В конце Лукашенко добавил, что ситуацию он держит под контролем и ему есть на кого опереться, что, действительно, подтверждается митингами в его поддержку, на которые также приходят тысячи белорусов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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