Партия "Новые люди" подвела итоги выдвижения и регистрации кандидатов

Представители партии рассказали, как готовятся к единому дню голосования

Менее месяца остается до единого дня голосования. Почти по всей стране во второе воскресенье сентября пройдут выборы руководителей Субъектов Федерации и членов Законодательных собраний, а также довыборы депутатов Госдумы. За посты поборются представители более трёх десятков политических организаций, многие из которых выдвинулись впервые. Так, в 12 регионах на выборы идет партия "Новые люди".

В российских регионах готовятся к единому дню голосования. 13 сентября в 83 субъектах пройдут выборы разного уровня. Уже известно, что в них примут участие 36 политических партий. В этом списке и "Новые люди" – партия, которая впервые заявила о себе в этом году как сообщество конструктивной оппозиции. О своей платформе представители партии рассказали на пресс-конференции в Москве.

"Новые люди" - это партия людей, которые сами построили свою жизнь. Люди, которые не ждут бюджетной помощи. Не только работают, создавая добавленную стоимость, но и сами отвечают за жизнь своей семьи, своих детей. Люди, которые не ждут рыбу от кого-то, а делают удочки и сами создают нашу страну", - заявил Алексей Нечаев, председатель партии "Новые люди".

"Новые люди" уже реализуют целый ряд проектов в регионах. Это благоустройство городской среды, образование, экология. У молодого политического объединения уже сформированы отделения фактически во всех регионах страны, и оно выдвигает своих кандидатов на выборах разных уровней.

"В Новосибирске сейчас уже более 20 тысяч сторонников, и они с каждым днем растут. Мы набрали в целом более 50 тысяч подписей. И к нам подходят люди каждый день, нам звонят и пишут в соцсети", - прокомментировала кандидат в депутаты Заксобрания Новосибирской области Светлана Гердюк.

Всего за кандидатов от партии "Новые люди" в разных регионах было собрано около 300 тысяч подписей.

Юлия Степина, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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