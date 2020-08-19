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Проигнорировавшему Меркель Лукашенко грозят санкции

16:42
  • среда
  • 19 августа 2020

Евросоюз не признал выборы в Белоруссии

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии.
Лукашенко указал Западу на бревно в глазу

Ответственным за насилие, происходящее в стране, и фальсификацию на выборах, грозят санкции, в том числе и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, отметил глава Евросовета. Для помощи белорусскому народу ЕС готов выделить 53 миллиона евро.

"Весь Европейский совет осудил ход событий в Белоруссии. Мы заявили, что выборы должны быть повторены, что выборы не могут считаться демократичными", - добавил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что несколько раз пыталась связаться с Лукашенко, но он не брал трубку.

"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся", - рассказала она на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС. (Цитата по РИА Новости).

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