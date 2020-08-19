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Появились новые данные о состоянии актера Валерия Шеймана

16:51
  • среда
  • 19 августа 2020

Утром в среду артиста госпитализировали в московскую больницу

В театре "У Никитских ворот" сообщили, что у госпитализированного в больницу утром актера Валерия Шеймана была "очень высокая" температура, передает ТАСС.
Актер Валерий Шейман попал в больницу с пневмонией

По данным пресс-службы театра, точный диагноз не озвучивается, но по симптомам это сильная простуда.

Ранее СМИ писали, что у 70-летнего артиста диагностировали двустороннюю пневмонию. Результат теста на коронавирус пока не сообщается.

Шейман играл в Ульяновском областном драматическом театре. С 2006 года - артист московского театра "У Никитских ворот".

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Валерий Шейман
Валерий Шейман
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