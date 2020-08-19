В Швейцарии прошел дождь из шоколада (фото)

Виновник обещал отмыть машины и участки от сладости

В Швейцарии из-за неисправности на кондитерской фабрике прошел шоколадный дождь.

Шоколадные осадки выпали в швейцарском городе Ольтен. Как сообщил портал UPI со ссылкой на местные СМИ, на фабрике Lindt произошел сбой вентиляционной системы, и сильный ветер разнес какао-порошок по окрестностям.

Сотрудники фабрики заявили, что какао не несет угрозы окружающей среде. Все расходы по чистке транспорта и жилых участков от шоколада компания Lindt взяла на себя.

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