В Петербурге задержали продающую "защитные купола" сектантку

Стоимость услуги - от 20 тысяч евро

В Санкт-Петербурге задержали мошенницу, которая разводила россиян на дорогостоящие защиты от смерти.

Речь идет о Татьяне Барановой, сообщнице главы религиозной секты "Орден пути" Гайвы Тихомировой. Это эзотерическое сообщество проводит платные психологические консультации и тренинги. Стать его участником может только человек с высшим образованием.

По данным следствия, Баранова продавала "защитные купола" за 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей), которые якобы оберегают от смерти. Одному мужчине тот же самый обряд обошелся уже в 34 тысячи евро (2,9 миллиона рублей).

На данный момент Баранова арестована Московским районным судом, пишет РИА Новости. Подсудимая свою вину не признала и утверждает, что участие в установке куполов не принимала.

Главу секты Гайву Тихомирову арестовали в феврале 2020 года. ее обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества под видом оказания "магических" услуг на сумму 1,5 миллиона рублей. Всего к незаконной эзотерической деятельности могут быть причастны восемь человек.

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