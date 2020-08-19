Мишустин созвонился с белорусским коллегой

Премьеры обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами России и Белоруссии Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

Главы правительств обсудили торгово-экономическое сотрудничество, отметили важность углубления взаимодействия в рамках Союзного государства.

Также Мишустин и Головченко затронули вопросы энергетики и промышленности обоих стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

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