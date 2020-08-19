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Заразившийся коронавирусом Новак пожаловался на неприятные ощущения

18:21
  • среда
  • 19 августа 2020

Состояние министра не вызывает опасений

Министр энергетики России Александр Новак, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Я чувствую себя хорошо. Проводим, действительно, курс лечения этой болезни. Она достаточно, действительно, неприятная. Тем не менее, все хорошо", - цитирует его заявление РИА Новости.

Министр напомнил, что пандемия никуда не ушла, и всем нужно продолжать бороться с ее распространением.

Накануне в Минэнерго сообщили, что болезнь у Новака протекает бессимптомно. Министр продолжил работать удаленно.

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