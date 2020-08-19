Депутат Мосгордумы Титов: Создание единой транспортной карты в Центральном регионе необходимо

Единая система позволит отслеживать потоки и более точно развивать систему общественного транспорта

Центральному региону России необходима интеграция системы общественного транспорта, заявил депутат Московской городской думы от Зеленограда Андрей Титов.

В Москве и Московской области, а также Тульской области и Санкт-Петербурге обсуждается проект создания единой платежной системы, передает со ссылкой на парламентария АГН "Москва".

"Элементы единой платежной системы уже частично существуют: в Москве и области работают карты "Тройка" и "Стрелка", есть специальная бесконтактная карта и для метрополитенов двух столиц. Объединить их для пассажира в одно целое - логичный следующий шаг процесса развития общественного транспорта в едином макрорегионе, где множество людей ездят по делам как на малые, так и на большие расстояния", - заявил Титов.

Единая система даст не только удобство для пассажира, но и позволит отслеживать потоки и более точно развивать систему общественного транспорта, внедрять механизмы мягкого перераспределения потоков, уверен депутат.

"Есть две стороны вопроса. Маятниковая миграция, когда каждое утро жители соседних областей едут на работу в столицу, а вечером - обратно, создает огромную напряженность, однако это данность, с которой надо работать", - отметил Титов.

По мнению депутата, повышение связности между соседними территориями особенно важно для новых территорий Москвы.

"Граница между субъектами федерации разделяет соседей и родственников. Люди покупают автомобиль, когда понимают, что 30 минут до родственников в соседнем городе превращаются в пару часов общественным транспортом, с пересадками, устаревшими маршрутками, без единых сквозных тарифов, без безналичного расчета. Таких проблем не должно существовать в современном мегаполисе", - уточнил парламентарий.

Титов также обратил внимание на стандарт, заданный Московскими центральными диаметрами. Курс, взятый Москвой на развитие общественного транспорта, нужно продолжать, уверен парламентарий.

"Две запущенные в прошлом году линии изменили сознание людей. Общественный транспорт все больше пользуется спросом, и это хороший признак. Ведь отказ от личного транспорта - это прямая польза экологии, таким образом снижается загрязнение выхлопными газами, побочными продуктами", - сказал он.

Депутат считает, что первым этапом создания системы должно стать появление единой системы оплаты в Москве и Московской области, а запланированная реформа общественного транспорта в Зеленограде должна быть синхронной с этими процессами.

"Затем потребуется и присоединение к этой системе граничащих с Москвой и областью субъектов. Третий этап с созданием единой системы Санкт-Петербурга будет работать и на тех, кто работает на два города, и на туристический сектор", - заключил Титов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"