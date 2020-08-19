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Известный певец попал под поезд во время прямого эфира

19:00
  • среда
  • 19 августа 2020

Артист скончался на месте

Румынский поп-певец Тави Пустиу запечатлел свою смерть в прямом эфире.

Артист ехал в машине Ford Fiesta со своей 24-летней супругой и вел прямую трансляцию того, как он наслаждается прослушиванием музыки, качая в такт головой.

На видео можно заметить, как супруги весело проводят время и улыбаются. Затем выражение лица певца резко меняется – в этот момент он понял, что сейчас в него врежется поезд. На последних секундах Тави в ужасе кричит, и на этом запись обрывается.

В полиции заявили, что Пустиу скончался на месте. Его супругу госпитализировали с многочисленными травмами. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, пишет издание The Sun.

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