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Российский истребитель перехватил американских шпионов над Черным морем

19:27
  • среда
  • 19 августа 2020

Нарушения государственной границы России самолетами США не допущено

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, нарушения государственной границы России самолетами США не допущено.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении центра управления обороной (цитата по РИА Новости).

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота военных самолетов США от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российский истребитель перехватил американского шпиона над Балтикой.

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