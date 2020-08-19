"Смотрится жутковато": в московском лесу обнаружили дерево с лицами

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Москвич обнаружил в Битцевском лесу дерево с четко проступающими человеческими лицами

Фотографии были опубликованы в Twitter- аккаунте "Дикая Москва".

"Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но хотелось бы, чтобы все-таки это было дело рук человека. Иначе, смотрится жутковато", - говорится в подписи к посту.

В комментариях предположили, что здесь постаралась не природа, а человек с молотком. Другие решили, что дерево является одним из представителей народа Энтов из "Властелина Колец" Джона Толкиена.

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