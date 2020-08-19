Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

Роман Головченко назначен председателем правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства республики.

Роман Головченко назначен председателем правительства. Это решение должно быть согласовано с нижней палатой парламента, передает БелТА.

Свои посты в правительстве сохранили все члены предыдущего кабинета, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев и глава Минобороны Виктор Хренин, отмечает ТАСС.

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