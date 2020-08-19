Под Нижним Новгородом собака взяла в заложники целую семью

Самостоятельно удалось спастись только хозяйке

Разъяренный стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял в заложники всю семью.

Инцидент произошел в Нижегородской области. Бойцовская собака, обычно всегда веселая и приветливая, внезапно стала бросаться на членов семьи. Сбежать из дома удалось только хозяйке дома. Ее муж и сын остались внутри. При первой же попытки выйти из комнаты стаффорд начинал скалиться и рычать.

На спасение заложников выехали сотрудники МЧС и полицейские. Спасатели приставили к дому пожарную лестницу, чтобы глава семейства и его сын могли выбраться через окно. Для этого полицейским пришлось отвлечь внимание на себя, но собака все равно успела укусить хозяина за руку.

Специалисты ввели собаке успокоительный препарат и посоветовали животное усыпить. В семье пока не решились на такой поступок, пишет РЕН ТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"