ЕС пообещал передать белорусским врачам и журналистам более 50 млн евро

Руководству республики еврочиновники пригрозили санкциями

Ситуация в Белоруссии должна оставаться в рамках правового поля, необходимо наладить диалог внутри страны. Об этом заявили сегодня в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул - главное, чтобы не было никакого вмешательства во внутренние дела республики. Подобные призывы звучат и из Брюсселя. Сегодня там прошло заседание Евросовета, посвященное Белоруссии. Его итоги показали, что слова европейских политиков расходятся с делом. Еврочиновники заявили о намерении ввести санкции в отношении официальных лиц республики, а также выделить многомиллионную помощь якобы на развитие гражданского общества.

Дружным строем, под аплодисменты небольшого количества активистов, собравшихся у проходной, предприятие "Гродно Азот" покидает чуть больше сотни рабочих, тоже решивших поддержать забастовку.

Для одного из крупнейших заводов республики эта потеря, конечно, незаметна. Как, впрочем, и для других предприятий Белоруссии, чьи сотрудники поддержали стачку. Продолжает работать и МАЗ, и Минский тракторный, на который отдельные граждане сегодня пытались не пустить рабочих, после чего в дело пришлось вмешаться милиции.

Причем подобное можно сейчас увидеть у проходных многих государственных предприятий, пишут белорусские журналисты, отмечая и тот факт, что у заводов с иностранным капиталом, принадлежащим бизнесменам из Польши или Литвы, все тихо и спокойно. Никто не призывает к забастовкам, не стыдит сотрудников, что они продолжают трудиться. А кое-где, как утверждает сам Александр Лукашенко, дело даже дошло до угроз.

"Угрозы и атаки - это тоже нас беспокоит - на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - обещает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В целом же протестная активность в республике временно пошла на спад. Как сообщили телеграм-каналы, через которые координируется белорусский протест, люди устали, и им нужно дать отдохнуть. Первоочередную задачу оппозиция, в принципе, решила. Людей подняли. Помощи на Западе попросили, озвучив эту просьбу устами находящейся в Литве Светланы Тихановской.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - сказала Светлана Тихановская.

Те, кто ходит на протестные митинги, считают Тихановскую победителем. Однако белорусам уже мягко намекают, что никто на Западе не собирается учитывать их мнение.

"Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов. А есть лишь информация о том, что имели место масштабные фальсификации", – заявил Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии.

Латвия и Польша требуют перевыборов. Хотя в итоговой декларации экстренного саммита ЕС, который прошел сегодня, о повторных выборах в Белоруссии нет ни слова. Лишь заявления о том, что необходимо организовать диалог. И призывы не вмешиваться, адресованные прежде всего России. Потому как решать свои проблемы белорусы обязаны сами.

"Мы настаиваем на том, что жители Белоруссии должны сами принимать решения о будущем своей страны, нельзя принимать решение по этому вопросу в Брюсселе или Москве. Однако ЕС солидарен с белорусским народом и не признает безнаказанности. Скоро мы введем санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции. Ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии. В других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. Мне кажется, что у этих господ - бревно в глазу, но они этого не видят", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Однако, судя по тем заявлениям, прозвучавшим по итогам экстренного саммита, на самом деле никакой внутрибелорусский диалог Европейскому союзу не нужен. Да и оставаться в стороне многие из его членов не собираются. Иначе зачем переходить на язык санкций и фактически занимать позицию одной из сторон. Никаким посредничеством тут и не пахнет. Скорее, это неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии с прицелом на то, что, как и в случае с Украиной, удастся воспользоваться ситуацией и привести к власти в республике нужных людей. Обещая при этом золотые горы, а на самом деле еще больше раскалывая страну и общество.

"У нас, как у членов Евросоюза, нет сомнений в том, что в ходе выборов были допущены масштабные нарушения. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. И вполне понятно, почему люди вышли на улицы. Фотографии протестующих очень тронули нас. И сегодня на саммите Германия выразила мнение, что она поддерживаем граждан, мирно высказывающих свое несогласие", - прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые вот внешние игроки считают для себя выгодными", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем, и на этом вопросе сконцентрируемся", - пообещал Лукашенко.

Причем этого никто и не скрывает. Глава Европейской комиссии сегодня вполне прямо заявила - на помощь народу Белоруссии ЕС готов направить дополнительные 53 миллиона евро.

"Эти деньги предназначаются для поддержки белорусского народа в эти трудные времена. Два миллиона евро пойдут на оказание помощи жертвам репрессий и государственного насилия. Миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых средств массовой информации. Ещё 50 миллионов мы направим на поддержку белорусского здравоохранения. Причем эти деньги будут переданы не властям Белоруссии, а напрямую гражданам республики", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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