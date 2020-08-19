В Архангельской области появится самый мощный в регионе ЛПК

Планируется, что стабильную работу получат более двух тысяч специалистов

В Архангельской области дали старт новому амбициозному проекту. Там скоро появится самый мощный в регионе лесопромышленный комплекс.

Планируется, что стабильную работу на Пинежском ЛПК получат более двух тысяч специалистов. Строительство ведётся недалеко от железнодорожной станции Карпогоры - с соблюдением всех природоохранных норм, отмечает "ТВ Центр".

Площадку посетил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области. В общей сложности Александр Цыбульский за минувшие два дня объехал три района, где провёл большое количество встреч с жителями.

"Очень много было вопросов, связанных с повседневными вопросами: начиная от работы котельных до строительства дорог, что тоже очень волнует, особенно, жителей восточной части области. И здесь тоже наметили конкретные планы уже: какие-то дороги включены в строительство, какие-то договорились сейчас разработать соответствующую документацию и работать в этом направлении", - сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

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