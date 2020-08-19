Украина не пустит спевшего "Смуглянку" сироту на детское "Евровидение"

Максима Ткачука поддерживают украинские политики и активисты

Очередной скандал на Украине. Там возобновилась травля двенадцатилетнего Максима Ткачука. Это тот мальчик-сирота, который зимой в Лондоне покорил жюри знаменитой "Смуглянкой". За это на родине в соцсетях его стали называть "пособником оккупантов", а теперь его лишили права участвовать в отборе на детское "Евровидение".

Песня о далёкой Ямайке, виртуозно исполненная двенадцатилетним Максимом, казалось бы, должна принести ему не только множество лайков, но и помочь выиграть национальный отбор на детское "Евровидение". Он считался безоговорочным лидером. Однако запись исчезла из списка претендентов. Его заявку в Национальной телерадиокомпании Украины, проводящей отбор, аннулировали, сославшись на правила.

"Участник гарантирует, что не осуществлял концертную деятельность, выступления, не участвовал в каких-либо публичных и частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора...", – говорится в заявлении.

Какую страну сейчас на Украине называют агрессором - известно. И, несмотря на то, что в России Максим Ткачук из Волынской области не был и не выступал, на родине ребёнок подвергся жестокой травле, когда выяснилось, что в феврале он принял участие в международном конкурсе "Звезды Альбиона" в Лондоне. Состязались там певцы из 23 стран. Посвящен конкурс был 75-й годовщине Победы. И Максим просто покорил жюри исполнением знаменитой "Смуглянки".

И можно было бы поздравить Максима с очередной победой. Но дома он услышал только страшные оскорбления. Как только не называли его в соцсетях - "трусливый соловей", "пособник оккупантов". По той причине, что среди организаций, помогавших провести конкурс "звезды Альбиона", обнаружилась компания "Россотрудничество". Впрочем, еще тогда, весной, за Максима на Украине вступились многие. Устроили даже флешмоб и пели "Смуглянку". И даже церковь - отреагировала. Пригласили Максима в Одессу, помогли снять клип.

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата, как любят нас называть, поддержала этого парня. Через два дня мы сели дружной командой, поехали, подарили подарки, приехали - глаза в глаза показали парню, что есть люди нормальные в этой стране, которые не оставляют детей на избиение шакалам", - заявил Андрей Пальчук, архидиакон одесской епархии УПЦ.

И, казалось бы, страсти улеглись. И сам Максим успокоился.

"У каждого есть свое мнение. Пусть говорят", – сказал Максим Ткачук.

Но когда решил участвовать в детском "Евровидении", снова наткнулся на стену, получил резкий отказ. Все по той же причине - из-за лондонского выступления и пресловутой связи с Россией. Новое правило ввели после прошлогоднего скандала со взрослым "Евровидением". Тогда с конкурса была вынуждена сняться певица Марув - за то, что давала концерты в России. А теперь и вовсе набросились на ребёнка. При том, что всем известно - Максим - сирота, его воспитывают бабушка и тетя.

"Я не думала, что люди так озлобятся на моего ребенка, и будут такое писать", - говорит тетя Максима Наталья Ткачук.

И сейчас на защиту Максима на Украине вновь поднялись многие. И оперные певцы, и журналисты, и политики.

"Когда на сироте двенадцатилетнем отыгрываются эти гниды, вот я считаю, что они переходят какой-то моральный порог. Пусть хоть Библию почитают - там сироту обижать нельзя, я понимаю, что они читают книги дьявола, но пусть почитают!" – прокомментировал политик, телеведущий Вадим Рабинович.

"Руки прочь от сироты!" - молодежные активисты-оппозиционеры провели акцию в поддержку Максима, вышли с плакатами, и опять пели "Смуглянку".

"Конкурс был абсолютно частный, не политический, никакой там подоплёки не было. Мы уверены, что проблема не только в этом, проблема и в том, какую песню исполнил Максим, с какой песней он победил. Это песня наших ветеранов, песня наших дедов. Но, судя по всему, наша страна идет семимильными просто шагами к тому, чтобы запретить и песню, и наверное, памятник Быкову снесут такими темпами, не дай Бог, но мы не дадим этого сделать", - уверен Артём Марчевский, организатор акции в поддержку Максима Ткачука.

Что касается организаторов национального отбора - там все же пообещали провести дополнительное расследование. У Максима еще есть шанс попасть на "Евровидение". Но только в случае, если произойдет чудо, и искусство на Украине действительно окажется вне политики.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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