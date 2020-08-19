Доход главы Ростеха превысил 400 миллионов рублей

А его жены - 1,5 миллиарда рублей

Глава Ростеха Сергей Чемезов в 2019 году заработал 403 миллиона рублей.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Ростеха, у Чемезова в собственности находятся несколько земельных участков, жилых домов и квартира. А также автомобили "ГАЗ-13", "ГАЗ-69", Lada Ellada и Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер "Лидер-11".

В свою очередь жена Чемезова, Екатерина Игнатова, задекларировала доход за 2019 год почти в 1,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

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