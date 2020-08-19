"Пример для многих": Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком без макияжа

Природную красоту ничем не испортишь, уверены подписчики певицы

Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" Юлия Ковальчук опубликовала фотографию без макияжа и профессиональной обработки.

"Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться", - подписала снимок артистка.

Фанаты пришли в восторг от внешности певицы. В адрес Ковальчук тут же посыпались комплименты.

- Очень красивая и женственная! - Природную красоту ничем не испортить! - Вы пример для многих в том, как нужно проявлять любовь к себе "настоящей". Оставайтесь всегда такой и мотивируйте девушек/женщин любить себя. - Натуральная и очень красивая. Глаза вообще потрясающие.

Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук чудом избежала смерти. По дороге из Рязани у ее машины лопнуло колесо. К счастью, инцидент завершился благополучно, хотя порой такие поломки во время движения авто приводят к смертельным авариям.

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