"Пример для многих": Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком без макияжа

Природную красоту ничем не испортишь, уверены подписчики певицы
Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" Юлия Ковальчук опубликовала фотографию без макияжа и профессиональной обработки.
"Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться", - подписала снимок артистка.
Фанаты пришли в восторг от внешности певицы. В адрес Ковальчук тут же посыпались комплименты.
- Очень красивая и женственная!
- Природную красоту ничем не испортить!
- Вы пример для многих в том, как нужно проявлять любовь к себе "настоящей". Оставайтесь всегда такой и мотивируйте девушек/женщин любить себя.
- Натуральная и очень красивая. Глаза вообще потрясающие.
Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук чудом избежала смерти. По дороге из Рязани у ее машины лопнуло колесо. К счастью, инцидент завершился благополучно, хотя порой такие поломки во время движения авто приводят к смертельным авариям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"