ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пример для многих": Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком без макияжа

21:19
  • среда
  • 19 августа 2020

Природную красоту ничем не испортишь, уверены подписчики певицы

Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" Юлия Ковальчук опубликовала фотографию без макияжа и профессиональной обработки.

"Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться", - подписала снимок артистка.

Фанаты пришли в восторг от внешности певицы. В адрес Ковальчук тут же посыпались комплименты.

- Очень красивая и женственная!

- Природную красоту ничем не испортить!

- Вы пример для многих в том, как нужно проявлять любовь к себе "настоящей". Оставайтесь всегда такой и мотивируйте девушек/женщин любить себя.

- Натуральная и очень красивая. Глаза вообще потрясающие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) on

Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук чудом избежала смерти. По дороге из Рязани у ее машины лопнуло колесо. К счастью, инцидент завершился благополучно, хотя порой такие поломки во время движения авто приводят к смертельным авариям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Певица Юлия Ковальчук
Певица Юлия Ковальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.