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Над Землей обнаружили гигантскую аномалию

21:40
  • среда
  • 19 августа 2020

Это может привести к сбоям в компьютерах

Космическое агентство NASA заявило о расширяющейся области с пониженной силой магнитного поля.
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Явление заметили над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Его назвали Южно-Атлантическая аномалия, пишет РИА Новости. Это могло произойти из-за особенностей нашей планеты: из-за наклона оси Земли или потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

Специалисты объяснили, что магнитное поле Земли защищает планету, отражая солнечные частицы. А подобная аномалия позволяет приближаться частицам к поверхностям Земли значительно ближе.

Это может привести к сбою бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами.

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