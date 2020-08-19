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Аноним сообщил о минировании Мавзолея Ленина

22:11
  • среда
  • 19 августа 2020

Выехали кинологи с собаками

В правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Мавзолее на Красной площади в Москве.

После анонимного звонка к памятнику выехали кинологи с собаками, пишет ТАСС со ссылкой на со ссылкой на источник в экстренных службах.

19 августа в Москве после сообщений о "минировании" проверили более 100 различных учреждений, семь судов и все станции метрополитена. Метро не прекращало свою работу и функционировало в штатном режиме. Все сообщения оказались ложными.

UPD (22:15 мск): угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась.

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