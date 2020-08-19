Россия нашла доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Литва запретила Лукашенко въезд в страну

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в республику.

"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - заявил глава МИД Линас Линкявичюс в эфире национального радио LRT.

Министр иностранных дел подчеркнул, что приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении лиц, которые ответственны за фальсификацию выборов и применение силы к протестующим в Белоруссии.

Решение МИД Литвы уже прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

"Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

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