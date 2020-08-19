Трамп предложил обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Президенту не понравились грязь и нищета страны Карибского бассейна

Президент США Дональд Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

Об этом изданию The Daily Beast рассказал бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор. К такой мысли американский лидер пришел в 2018 году после посещения страны Карибского бассейна, по которой прошелся сильный ураган.

"Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - заявил он. (Цитата по РИА Новости).

Стоит отметить, что Пуэрто-Рико - зависимая от Вашингтона территория, которая находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.

В 2019 году стало известно, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки у Дании Гренландии. Позднее президент США подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что это не является приоритетом.

Вашингтон предлагал Дании за Гренландию 600 миллионов долларов в год ежегодно. Помимо этого, Белый дом планировал единовременно выплатить Копенгагену крупную сумму, чтобы подтолкнуть ее к сделке. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев объяснил, что Трампа интересует месторасположение острова, а также его природные ресурсы в виде нефти и газа, золота, платины, урана и многих других полезных ископаемых.

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