Как Запад использует ситуацию в Белоруссии

Происходящее в Белоруссии обсудили в программе "События. 25-й час"

Какое влияние Европейский союз оказывает на обстановку в стране? Как Запад намерен использовать сложившуюся ситуацию? И на что пойдут 53 миллиона евро, которые Брюссель выделит на помощь гражданскому обществу республики?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"По этому принципу они уже навели порядок в соседней Украине. Видимо, решили взяться за Белоруссию", - рассказал он.

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