ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как Запад использует ситуацию в Белоруссии

09:14
  • четверг
  • 20 августа 2020

Происходящее в Белоруссии обсудили в программе "События. 25-й час"

Какое влияние Европейский союз оказывает на обстановку в стране? Как Запад намерен использовать сложившуюся ситуацию? И на что пойдут 53 миллиона евро, которые Брюссель выделит на помощь гражданскому обществу республики?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"По этому принципу они уже навели порядок в соседней Украине. Видимо, решили взяться за Белоруссию", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Протесты в Минске
Протесты в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.