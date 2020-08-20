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Стало известно, кому нельзя делать прививки от COVID-19

08:31
  • четверг
  • 20 августа 2020

Не каждый сможет обезопасить себя от коронавируса

В России скоро стартует массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Однако не каждый желающий сможет сделать прививку. Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, о каких противопоказаниях следует помнить.
В России за сутки подтверждено еще 4828 случаев коронавируса

Специалист рассказал, что вакцину ни в коем случае нельзя вводить людям с повышенной температурой. Второе противопоказание – употребление горячительных напитков незадолго до похода к врачу. При этом крепость алкоголя значения не имеет. За сутки до вакцинации следует воздержаться от любого спиртного, передает Радио Sputnik.

"Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра", - резюмировал Жемчугов.
 

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