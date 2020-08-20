В России бушуют более 150 природных пожаров (видео)

Напряженная ситуация в Красноярском крае

В России сейчас бушует 151 природный пожар на площади 40 тысяч гектаров. При этом большая часть земель лесного фонда горит в Красноярском крае. Там задействованы десятки парашютистов и сотни работников лесопожарных служб, передает "ТВ Центр".

Всего в стране за сутки ликвидировано 47 природных возгораний на площади свыше пяти тысяч гектаров. В Якутии, где еще недавно была довольно сложная ситуация, удалось потушить все крупные очаги - с этого дня местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации.

С огнем в разных регионах в настоящий момент борются около двух с половиной тысяч сотрудников авиалесоохраны, 350 единиц техники и авиация.

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