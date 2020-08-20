ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США намерены восстановить санкции против Ирана

08:24
  • четверг
  • 20 августа 2020

Госсекретарь США уведомит об этом Совбез ООН

США собираются восстановить санкции против Ирана. В четверг госсекретарь Майк Помпео отправится в Нью-Йорк, чтобы уведомить об этом Совет безопасности ООН, пишет eg.ru.
Россия предложила провести онлайн-саммит по иранской ядерной сделке

Через 30 дней после официального оповещения ограничительные меры возобновятся. Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запустит процедуру возвращения санкций ООН.

До этого американский проект о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана не набрал в Совете Безопасности нужного количества голосов. Большинство стран воздержались, а Россия и Китай выступили против.

Теперь Майк Помпео заявил - если Москва и Пекин будут создавать помехи возвращению ограничительных мер, то Вашингтон ответит им санкциями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иран
Иран
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.