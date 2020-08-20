США намерены восстановить санкции против Ирана

Госсекретарь США уведомит об этом Совбез ООН

США собираются восстановить санкции против Ирана. В четверг госсекретарь Майк Помпео отправится в Нью-Йорк, чтобы уведомить об этом Совет безопасности ООН, пишет eg.ru.

Через 30 дней после официального оповещения ограничительные меры возобновятся. Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запустит процедуру возвращения санкций ООН.

До этого американский проект о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана не набрал в Совете Безопасности нужного количества голосов. Большинство стран воздержались, а Россия и Китай выступили против.

Теперь Майк Помпео заявил - если Москва и Пекин будут создавать помехи возвращению ограничительных мер, то Вашингтон ответит им санкциями.

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