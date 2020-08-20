В Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата МГД Шереметьева

Его подозревают в крупном мошенничестве

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве на два миллиона рублей.

Как установило следствие, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц предоставлял в аппарат Мосгордумы необоснованные служебные записки о премировании своего помощника. Он якобы выполнял поручения особой важности, рассказали в СКР.

Деньги в размере от 350 до 600 тысяч рублей в месяц поступали на карту помощника депутата, затем Шереметьев путем обмана их присваивал, пишет агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Депутат путем обмана ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства необходимо обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально неоформленным помощникам депутата", - сообщили в ведомстве. Сейчас Олег Шереметьев задержан.

Впервые был избран в Мосгордуму в 2019 году. В столичный парламент он попал в результате так называемого "умного голосования", предложенного оппозиционером Алексеем Навальным.

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