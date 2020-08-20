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Назван метод вычисления мошенников по номеру телефона

08:23
  • четверг
  • 20 августа 2020

Это просто и эффективно

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов посоветовал россиянам не отвечать на звонки с городских номеров, чей код отличается от +7 и начинается на 8-809. С таких номеров обычно звонят мошенники или сотрудники компаний с предложениями о платных услугах. 
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Эксперт также посоветовал установить на смартфон приложение для определения номеров. Базу определителя пополняют сами пользователи. 

"Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков", - цитирует Антона Куканова 1prime.ru

По словам Куканова, иногда мошенники специально сбрасывают звонок, чтобы человек не успел ответить и сам перезвонил. 

Ответ на звонок сам по себе не может навредить пользователю, однако ни в коем случае нельзя называть по телефону свои банковские данные. Даже если вам звонят с номера банка, подчеркнул Куканов. Дело в том, что мошенники могут подменять номера с помощью специальных сервисов IP-телефонии. Лучше прервать разговор и перезвонить в банк по номеру, который указан на обратной стороне карты.

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