Демократы утвердили Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США

Съезд решил, что альтернативы темнокожему политику нет

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис согласилась стать претендентом на пост вице-президента США. Общенациональный съезд Демократической партии, который прошел в Милуоки (штат Висконсин), утвердил ее своим кандидатом на предстоящих выборах. Как было заявлено с трибуны, альтернативы Харрис не нашлось.

Днем ранее Джозеф Байден был утвержден кандидатом в президенты США от демократов. Еще 11 августа он заявил, что выбрал Харрис, которая до декабря 2019-го соперничала с ним в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США, своей напарницей в предвыборной гонке.

Харрис называет себя единственной темнокожей среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки. Темнокожая женщина выдвигается на пост вице-президента впервые в истории Соединенных Штатов.

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