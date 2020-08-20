Следователь рассказал, как вычислить врача-убийцу

Порой за белыми халатами скрываются убийцы

Бывший следователь Брюс Сакман научил, как среди медперсонала обнаружить медсестер и врачей, желающих навредить пациентам. Об этом он рассказал на портале Reddit.

В первую очередь экс-следователь рекомендовал обратить внимание на препараты, которые назначает медик. К примеру, врач может ввести инсулин пациенту, которому этот препарат не нужен. Таким образом злоумышленник намеренно ухудшает состояние человека, чтобы в дальнейшем "отреагировать" и продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Стоит обратить внимание и на статистику смертей в больнице. Насторожиться стоит в том случае, если в смену одного из врачей количество умерших резко возрастает, а в его отсутствие снова снижается.

Сакман рекомендовал чаще контактировать с родными и близкими, оказавшимися в больнице. Следует интересоваться не только их состоянием, но и прописанными препаратами и ходом лечения. Бывший следователь добавил, что зачастую медики становятся серийными убийцами из-за детских травм или злоупотребления наркотическими веществами. Однако есть и те, кто убивает из "чистого зла".

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