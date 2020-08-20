Поддержку смогут получить еще 28 тысяч предприятий

В Москве расширили список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. Теперь поддержку смогут получить еще около 28 тысяч столичных организаций, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В перечень добавлены частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. У них появилась возможность компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Компании смогут получить до одного миллиона рублей.

Таким образом, теперь малому и среднему бизнесу доступны 14 видов субсидий и грантов. Сейчас идет прием заявок по 11 из них, в том числе на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды. Дополнительную меру поддержки ввели и для гостиниц - они тоже смогут возместить до 70% коммунальных расходов до конца года.

Кроме того, для поддержки предпринимателей в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 миллиардов рублей.

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