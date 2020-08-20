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Российскую вакцину от COVID-19 предложили испытать на мексиканцах

08:58
  • четверг
  • 20 августа 2020

Получены заявки на миллиард доз препарата

Мексика готова присоединиться к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V". О заинтересованности Мехико заявил глава МИД Марсело Эбрард на встрече с послом России Виктором Коронелли. По словам министра, его страна хочет как можно скорее получить российский препарат.
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Продолжительность третьей фазы испытаний вакцины - три месяца. В них уже участвуют 40 тысяч человек. Как отмечается, этот этап имеет решающее значение для определения эффективности и коммерциализации препарата.

О регистрации Минздравом первой в мире вакцины для профилактики COVID-19, разработанной институтом имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, недавно заявил президент России Владимир Путин. Заявки на покупку миллиарда доз препарата "Спутник V" поступили более чем из 20 стран, передает РИА Новости.

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