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Пугачева отказалась ночевать с мужем и детьми на улице

09:01
  • четверг
  • 20 августа 2020

Звездные наследники полюбили походную жизнь

Телеведущий Максим Галкин вместе с детьми отправился в поход. Правда, ушли они недалеко. Туристы разбили палатку на своем земельном участке под Москвой. 
Галкин рассказал о воспитании детей после смерти Пугачёвой

Галкин нарубил дров, а Гарри и Лиза собрали веток. Когда они разожгли костер, к ним присоединилась Алла Пугачева. Они поели картошку в мундире и полюбовались звездным небом, после чего Примадонна ушла спать в замок. Ночевать на улице она не захотела. 

Максим Галкин показал малышам, как пользоваться компасом. "Ребятишкам так понравилась ночевка под открытым небом, что теперь они требуют от родителей настоящего похода в лес", - пишет eg.ru

Галкин и Пугачева серьезно относятся к воспитанию двойняшек. Лиза и Гарри учат иностранные языки, занимаются пением и фитнесом. С недавних пор Гарри увлекся биологией и не расстается с микроскопом. 

В сентябре Лиза и Гарри пойдут в престижную гимназию, которая находится в четырех километрах от их замка в деревне Грязь. По данным СМИ, месяц обучения там стоит 340 тысяч рублей.

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